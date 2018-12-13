Под Москвой мужчина до смерти забил молодую жену

В подмосковном Жуковском 40-летний мужчина до смерти забил 27-летнюю жену. Пострадавшую с гематомами и ссадинами на голове увезли на скорой.
Врачам не удалось спасти девушку – через несколько дней она скончалась от закрытой черепно-мозговой травмы. На допросе злоумышленник признался в содеянном, передает сайт "Подмосковье сегодня".
Говорят, от женщины стоит ждать сюрпризов
Поющая ведущая снова оказалась в центре шумихи
О мальчике рассказал близкий друг артистки
Телеведущий обратился за помощью к подписчикам в Instagram