Порезавшую младенца мать отправили в колонию

В Ютазинском районе Татарстана суд приговорил 24-летнюю женщину к трем годам и двум месяцам лишения свободы в колонии общего режима за истязание ребенка, передает портал inkazan.ru. Было установлено, что 18 сентября она, будучи пьяной, ударила восьмимесячного сына ножом в горло и несколько раз – в живот. Ребенок был доставлен в больницу, где ему оказали необходимую помощь. В ходе допроса женщина объяснила, что таким образом пыталась успокоить плачущего младенца. На суде свою вину она признала полностью.

