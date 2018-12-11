Житель Ижевска напал с ножом на проститутку

В прокуратуру направлено уголовное дело, возбужденное в отношении 23-летнего жителя Ижевска, передает портал udm-info.ru. 16 сентября молодой человек выпил и познакомился в Сети с 23-летней девушкой, работающей в сфере оказания интимных услуг. Он договорился с ней о встрече. На свидание к проститутке он пришел с кухонным ножом. Однако девушка, получив несколько ударов, сумела высвободиться и попросить помощи у консьержки. Злоумышленника задержали, он признал свою вину.

Выяснилось, что нападение молодой человек спланировал из-за неприязненного отношения к женщинам в целом. Оно сформировалось у него после совместной жизни с девушкой, которой он неоднократно устраивал сцены ревности.