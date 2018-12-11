Сенаторы проконтролируют переход регионов на цифровое ТВ

Переход на цифровое телевидение в регионах взяли на контроль члены Совета Федерации. Соответствующее решение сенаторы приняли по итогам правительственного часа с участием зампреда правительства Максима Акимова.



Пилотным субъектом при переходе на цифровое вещание стала Тверская область, напомнил вице-спикер Совфеда, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак. Он отметил, что сотни деревень региона столкнулись с проблемами при смене формата. "Были трудности с приемом аналогового сигнала, когда принималось два – три канала, теперь же столкнулись с новой проблемой – переходом на "цифру", – пояснил законодатель.

В свою очередь, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков отметил, что в связи с выявленными трудностями было принято решение о переносе перехода регионов на цифровое ТВ на июнь следующего года. "Мы "обкатываем" технологии решения возникающих вопросов", – сказал глава ведомства.





Турчак поинтересовался у Носкова, располагает ли его министерство данными о том, сколько семей могут столкнуться с трудностями при переходе на новый формат. Чиновник ответил, что цифровой сигнал не могут принимать около 1,5% домохозяйств. Он заверил, что проблема будет решена к середине 2019 года.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко посетовала, что профильные государственные структуры оказались не готовы к переходу на "цифру". И это при том, что у ведомств было на это четыре года, подчеркнула она. "Вы действуете вдогонку. Догоняйте. Это направление будет под жестким контролем Совета Федерации", – сказала сенатор.





Тверская область перешла на цифровой формат вещания в начале текущего месяца. В феврале следующего года аналоговое вещание планировалось отключить в Магаданской, Пензенской, Рязанской, Тульской, Ярославской областях и Чеченской Республике. В апреле 2019 года "цифра" должна стать общедоступна для столичного региона и еще 19 субъектов Федерации.

Цифровое телевидение – технология передачи изображения и звука при помощи цифровых сигналов. Это обеспечивает отличное качество картинки и аудиоряда, высокую устойчивость к помехам. Кроме того, цифровое телевидение позволяет смотреть огромное количество каналов.