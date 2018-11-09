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Регионы

На Урале торговый центр залило кипятком

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В торговом центре "Мегаполис" в Екатеринбурге прошла эвакуация из-за прорыва трубы с горячей водой, передает Ura.ru. Очевидцы рассказали, что поломка случилась на четвертом этаже здания, где расположен ресторанный дворик. Информации о пострадавших не поступало. Судя по опубликованному в Сети видео, кипяток льется прямо с потолка.

9 ноября 2018, 13:26

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