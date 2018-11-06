"Единая Россия" прислушается к регионам

Решения предстоящего XVIII cъезда "Единой России" будут сформированы с учетом предложений региональных отделений. В преддверии большого форума партия проводит дискуссии на местах, их результатом станут решения съезда.

Как сообщил секретарь генсовета совета партии Андрей Турчак, дискуссии и сбор мнений проходят во всех регионах страны. На них идет речь, в том числе, о повышении эффективности работы "Единой России" и ее взаимодействии с людьми и общественными институтами.

"Такая работа крайне важна. Только совместными усилиями мы можем выработать комплексный подход для дальнейшего развития и повышения уровня участия партии в жизни страны", – заявил Турчак.

По его словам, решения съезда будут сформированы не в кабинетах партийного руководства, а на дискуссиях в региональных и местных отделениях. В них примут участие не только партийцы, но и общественные деятели.

Им предстоит ответить на несколько вопросов: как партии стать более современной и эффективной политической организацией; как повысить эффективность коммуникаций и представительства интересов граждан, институтов гражданского общества во власти; какими должны быть партийные институты и технологические подходы в избирательных кампаниях и в межпартийной конкуренции в современной ситуации.





Сначала будет проведен беспрецедентный по масштабу опрос – специальная анкета была направлена членам партии, сторонникам и молодежному крылу. Второй этап дискуссии пройдет в очной форме в административном центре каждого региона. В нем примут участие авторы самых ярких и интересных предложений. В итоге партия обобщит предложения и оформит их в документальном виде. Лучшие региональные практики будут рассмотрены в первый день работы съезда, сообщил секретарь генсовета "Единой России".

XVIII съезд "Единой России" пройдет 7-8 декабря в Москве. На нем будут обозначены приоритетные задачи партии на ближайший период, а также будут приняты решения по внесению изменений и дополнений в устав и состав центральных органов "ЕР".