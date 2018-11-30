Насильники-полицейские из Уфы попались на наглой лжи
Трое полицейских попались на вранье. Ранее адвокаты двух из них попросили освободить подзащитных из-под стражи и прекратить уголовное преследование. Они утверждали, что в момент происшествия один из обвиняемых находился в кафе за городом, а второй – у себя дома.
"Эксперты нашли ДНК всех троих на теле девушки и подтвердили факт сексуального насилия. Самое важное – установлено время, где-то с 19:00 до 21:00. Адвокаты давили на то, что все случилось в районе 10 вечера, но теперь не отвертишься – девушка была дома к 21:30", – сообщает Telegram-канал Mash.
При этом следственные органы пока не комментируют появившуюся информацию о результатах экспертизы ДНК, передает НСН. Ранее зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи Оксана Пушкина обещала оказать поддержку пострадавшей девушке-дознавателю.
Напомним, ЧП случилось в ночь на 30 октября в здании отдела по вопросам миграции МВД по Уфимскому району. Девушка-дознаватель утверждает, что на нее напали трое вышестоящих офицеров. Эдуард Матвеев, Салават Галиев и бывший глава отдела по вопросам миграции Уфимского района Павел Яромачук были отправлены в СИЗО.
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