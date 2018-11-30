Бездомного отправили в колонию за кражу в храме

Суд в Псковской области вынес приговор в отношении бездомного мужчины, который обокрал прихожанку Сретенского храма Псково-Печерского монастыря, передает FlashNord. Преступление произошло еще 16 июля.
По версии следствия, обвиняемый зашел в церковь с целью кражи и, заметив на скамейке сумочку, вытащил оттуда кошелек. Его добычей стали 700 рублей и 400 евро. Суд признал бездомного виновным и приговорил его к году лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
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