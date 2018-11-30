Под Москвой букмекеров ограбили на четверть миллиона

Камеры наружного наблюдения, установленные в одной из букмекерской контор города Люберцы Московской области, сняли на видео, как злоумышленник с подельницей напали на сотрудницу фирмы и похитили более 240 тысяч рублей, передает сайт "Подмосковье сегодня". По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Мужчину задержали по месту его жительства в Курске. Сообщницу объявили в федеральный розыск.
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