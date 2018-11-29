Под Москвой нашли снаряд времен войны

В песчаном карьере в деревне Сухарево в городском округе Мытищи Московской области был обнаружен снаряд времен Великой Отечественной войны, передает сайт "Подмосковье сегодня". Правоохранительные органы оцепили местность до прибытия спасателей. В МЧС заверили, что угрозы для жизни людей находка не несет. Снаряд уничтожат.
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