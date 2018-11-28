Единороссы проверили качество "незамерзайки" в регионах

Партийный проект "Единой России" "Народный контроль" провел мониторинг качества незамерзающей стеклоомывающей жидкости. Партийцы выявили в некоторых образцах превышение допустимого содержания метилового спирта. Исследования проведены в аккредитованной лаборатории, результаты направлены в компетентные органы – МВД, Минздрав и Роспотребнадзор, сообщила координатор "Народного контроля" Анна Кувычко.



Она посетовала на повышенное содержание метилового спирта в некоторых образцах, что может негативно сказаться на здоровье водителей и пассажиров. "Напомню, что метанол запрещен к использованию в "незамерзайках", поскольку при его попадании в организм человек может ослепнуть или погибнуть", – сказала Кувычко.

Координатор партпроекта "Народный контроль" отметила превышение содержания метилового спирта в таких марках, как "Arctic Gleid", "Стужа" и некоторых других. По ее словам, кроме состава "незамерзайки" проверяется соответствие фактического объема и температуры замерзания заявленным показателям.

"Собранная фактура свидетельствует о необходимости дополнительных мер защиты прав потребителей-автомобилистов", – добавила Кувычко.





Партийный проект "Единой России" "Народный контроль" нацелен на повышение уровня информированности общества о продовольственной политике, контроля качества товаров и услуг, а также налаживание производства отечественной конкурентноспособной продукции.

Партийцы регулярно проводят исследования цен в регионах, в том числе на жизненно важные товары, мониторинг деятельности организаций, представляющих потребительские займы и прочее. Цель единороссов – установить контроль за прозрачным и экономически обоснованным формированием цен.