"Единая Россия" проверила детские лагеря в регионах

Партийные проекты "ЕР" "Народный контроль" и "Крепкая семья" в рамках мониторинга проверили более ста детских оздоровительных лагерей в субъектах Федерации. О результатах мониторинга рассказала координатор партпроекта "Народный контроль", член думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Анна Кувычко.



Всего единороссы проверили 115 оздоровительных лагерей. Нарушения, выявленные в ходе мониторинга, отражены в обращениях к организаторам загородных оздоровительных площадок, а также в контрольно-надзорные органы, отметила Кувычко.

По ее словам, больше всего недостатков выявлено в системе санитарно-гигиенического обеспечения отдыха. Это и отсутствие минерализованной полосы по периметру лагеря, и несистемная смена полотенец и постельного белья. Также не во всех оздоровительных лагерях была проведена противоклещевая обработка территории, отметила единоросс

Так, в Мордовии были замечания по поводу технического оснащения лагерей: замена лампочек, поклейка обоев, ремонт сантехники. В Брянской области единороссы выявили нарушения в нормативно-технологической документации на пищевую продукцию, к тому же в некоторых лагерях были недочеты в режиме питания – несколько дней отсутствовали завтраки.

По словам координатора партпроекта "Народный контроль", все выявленные нарушения были направлены учредителям оздоровительных лагерей, а также в компетентные надзорные органы.





В свою очередь, глава партийного проекта "ЕР" "Крепкая семья" Ольга Окунева напомнила, что президент России Владимир Путин поставил задачу модернизировать инфраструктуру детского отдыха. "В рамках проводимого нами мониторинга мы установим основные проблемные точки в организации детских оздоровительных лагерей и направим свои предложения в правительство", – сказала она. Окунева отметила, что кабинету министров поручено до 1 сентября разработать программу модернизацию соответствующей инфраструктуры.

Проект "Единой России" "Народный контроль" направлен на повышение уровня информированности россиян в сфере контроля качества товаров и услуг. В свою очередь, "Крепкая семья" занимается укреплением института семьи и семейных ценностей. Одна из его главных задач – обеспечение благополучного детства.