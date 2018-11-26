В Петербурге загорелось офисное здание

В Петербурге произошел серьезный пожар. К тушению были привлечены около 140 человек и 39 единиц техники, пишет RT.
На данный момент погибших и пострадавших нет, сообщает newsnn.ru. Кроме того, к настоящему моменту возгорание локализовано. Площадь пожара превысила 400 квадратных метров. Из здания были эвакуированы больше 200 человек, передает "Пятый канал".
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