Тело связанной женщины нашли в горе мусора под Москвой

В городе Ступино Московской области под горой мусора было обнаружено тело 38-летней женщины, передает сайт "Подмосковье сегодня". У несчастной были связаны скотчем ноги и руки, а на шее – затянут ремень. На лице погибшей были обнаружены гематомы, на ухе – резаная рана. Отмечается, что на момент обнаружения она была мертва уже семь дней. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.