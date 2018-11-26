На улице в Петербурге нашли труп в медицинской перчатке

У одного из домов на улице Пионерстроя в Санкт-Петербурге был обнаружен труп мужчины, передает РИА ФАН. Погибший был одет в черную спортивную куртку, темно-синие штаны и разноцветные кроссовки, а на руке у него была медицинская перчатка. Следов насильственной смерти на теле обнаружено не было. Удалось установить личность мужчины. Им оказался житель этой улицы 1981 года рождения. По факту произошедшего проводится проверка.