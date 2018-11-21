Самый известный строитель Сибири умер в 85 лет

Скончался заслуженный строитель России Валентин Солохин. Ему было 85 лет. В последние годы Солохин страдал от серьезного заболевания, передает nashgorod.ru.
Валентин Солохин награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени, медалью "За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири", имеет почетное звание "Заслуженный строитель Российской Федерации".
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