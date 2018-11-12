В Башкирии осудили педофила

Суд признал виновным 47-летнего жителя Уфы в насильственных действиях сексуального характера и развратных действиях, передает портал mkset.ru. Мужчину приговорили к 12,5 года лишения свободы.

Сообщения о развратнике-педофиле поступали в полицию с февраля 2015-го по июнь 2016 годов. Сообщалось, что мужчина из окна своего автомобиля демонстрировал детям свои половые органы.

Точного описания преступника у правоохранительных органов не было. Однако марку автомобиля пострадавшим удалось запомнить – это был Renault Duster.