В Башкирии у ветерана украли четыре миллиона

В Башкирии четыре женщины провернули аферу на почти четыре миллиона рублей, передает портал mkset.ru. Они втерлись в доверие к 85-летнему ветерану и узнали, что на своем счету он хранит 3,7 миллиона рублей. Мошенницы убедили одинокого пенсионера перевести деньги на пластиковую карточку и, разузнав данные, стали снимать с нее деньги. Часть из них для отвода глаз они потратили на самого мужчину, отправив его в санаторий. Остальные средства осели у них в кармане. Через некоторые время мужчина увидел, что его счет пуст. и обратился в полицию. Подозреваемых задержали. Сообщается, что ранее они похитили 200 тысяч рублей у 63-летнего жителя Башкирии. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.