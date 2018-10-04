В тюменском супермаркете рухнул потолок

Днем 4 октября в супермаркете "Монетка" на улице Мира в Тюмени рухнул навесной потолок, передает портал nashgorod.ru. Очевидцы рассказали, что место обрушения огородили, после чего магазин продолжил работу. Некоторые покупатели высказали опасение, что оставшиеся потолочные плиты могли упасть позже, и пожурили руководство торговой точки за отказ закрыть супермаркет на полную проверку.
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