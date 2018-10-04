В Омске поймали пьяного водителя маршрутки

Утром 4 октября в районе дома №164 на улице Богдана Хмельницкого в Омске сотрудники ГИБДД задержали 48-летнего жителя города, который управлял рейсовой маршруткой в состоянии алкогольного опьянения, передает портал gorod55.ru. В салоне в этот момент находились 19 пассажиров. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Проводится проверка как в отношении водителя, так и в отношении компании-перевозчика, на которую он работает.
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