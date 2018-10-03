Турчак: порядок финансирования благоустройства в регионах нужно сохранить

Действующий порядок предоставления субсидий регионам на благоустройство необходимо сохранить, предусмотрев возможность их использования для внутридворовых территорий и населенных пунктов с населением более тысячи человек. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генерального совета "Единой России" Андрей Турчак.



По его словам, изменение облика российских городов, благоустройство дворовых и общественных территорий – один из самых успешных и результативных проектов "ЕР". "Эта масштабная задача решается в рамках партийного проекта "Городская среда". Более того, это одна из основных задач, поставленных президентом в его послании Федеральному Собранию", – сказал парламентарий в ходе заседания Комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы "Единой России".

Секретарь Генерального совета партии напомнил, что в настоящее время в региональные программы включено около 212 тысяч домов. Из них к концу года благоустроят порядка 40 тысяч. По словам Турчака, люди ждут, когда дойдет очередь до их двора.

Вместе с тем он отметил, что есть предложение исключить из правил предоставления субсидий населенные пункты с население более тысячи человек, оставив лишь города, а финансирование благоустройства дворов возложить на местные бюджеты и внебюджетные источники.

Турчак уверен: муниципалитеты решить эту задачу за счет одних лишь собственных средств не смогут. Таким образом, отметил секретарь Генсовета "ЕР", будут обмануты ожидания огромного числа людей.





"Партия предлагает сохранить действующий порядок предоставления субсидии регионам, предусмотрев возможность использования федеральной субсидии на благоустройство внутридворовых территорий, а также на благоустройство населенных пунктов с населением более тысячи человек", – сказал законодатель.



По словам Турчака, где и какие объекты должны появиться нужно решать только местным жителям. Он отметил, что в 2018 году в рейтинговом голосовании по проектам реконструкции общественных пространств в 84 субъектах принимали участие 18 миллионов человек. "Эти цифры – далеко не предел, необходимо в каждом конкретном дворе, парке, сквере советоваться с гражданами", – сказал он.

Говоря об изменениях в правила по субсидиям для регионов на благоустройство премьер-министр России, председатель "ЕР" Дмитрий Медведев отметил, что изменения не должны лишать финансирования малые населенные пункты.

Партийный проект "Единой России" "Городская среда" направлен на благоустройство дворов и мест массового отдыха в субъектах Федерации. Работы проводятся на основании обращений и инициатив местных жителей, на каждом этапе благоустройства обеспечивается общественный контроль.

Работа координируется между федеральными, региональными и местными властями. При этом в благоустройство активно вовлекаются местные жители. Особое внимание в партпроекте уделено городским паркам. Для повышения уровня их комфорта проводятся общественные слушания, собираются пожелания граждан.