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В Махачкале посетители кафе заразились опасной инфекцией

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В Махачкале 49 человек заразились острой кишечной инфекцией после употребления курицы в местном кафе. Среди пострадавших – десять детей.

В пробах молекулярно-генетических исследований нашли генетический материал сальмонеллы. Сообщается, что состояние больных оценивается как средней и легкой степени тяжести. Устанавливаются все обстоятельства инцидента, передает inkazan.ru.

26 октября 2018, 19:24

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