В Урюпинске четыре часа тушили горящий завод

На складе Урюпинского маслоэкстракционного завода произошел пожар, площадь которого составила порядка 1,5 тысячи квадратных метров, передает портал novostivolgograda.ru. Одноэтажное здание серьезно пострадало, частично обрушились конструкции. Пожарные боролись с огнем на протяжении четырех часов. В тушении принимали участие 30 человек и 11 единиц техники.
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