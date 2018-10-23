Под Москвой женщина избила спортивную соперницу дочери

Женщина напала на соперницу дочери во время соревнований по теннису. Пострадавшая получила травмы головы и позвоночника.
20-летняя теннисистка поступила в больницу поздно вечером. Медики диагностировали у спортсменки закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, а также ушиб позвоночника, передает телеканал "360".
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