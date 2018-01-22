Под Москвой женщину зарезали в собственной квартире

Мертвая женщина 1964 года рождения с ножевым ранением в области левого бедра была обнаружена в собственной квартире в деревне Давыдово городского округа Ликино-Дулево Орехово-Зуевского района Московской области, передает РИАМО. По подозрению в совершении преступления задержана местная жительница 1988 года рождения.

По предварительным данным, роковой удар был нанесен в ссоре на почве внезапно возникших неприязненных отношений. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".