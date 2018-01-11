Сумасшедший экстремал прыгнул с балкона высотки (видео)

Молодой житель Иваново предпринял попытку полетать над городом. Он прыгнул с парашютом с балкона высотного здания.

Парашют испытатель-экстремал даже не сложил в ранец. Полотнище просто болталось за ограждением балкона одного из высотных домов в Московском районе города.

Молодой человек встает на парапет, дожидается порыва ветра и прыгает. При этом он еще и переворачивается в полете.

К счастью, расчет экстремала оправдался – и, несмотря на небольшую (для таких прыжков) высоту, парашют успел раскрыться, передает Life.ru. Обошлось без жертв. Однако редакция Dni.Ru настоятельно не рекомендует читателям повторять подобные эксперименты. Это опасно для жизни – и для окружающих.