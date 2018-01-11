В небе над Тверью перед приездом Путина появился нимб

Жители Твери шокированы появившимся над городом нимбом. Сразу несколько человек 10 января опубликовали в соцсетях фотографии странного явления, передает НСН.

Одни связали этот эффект с приездом президента России Владимира Путина, другие вспомнили о самолетах, которые кружили в тот день над Тверью. Отметим, что 10 января Владимир Путин действительно приезжал в город. Он посетил вагоностроительный завод, где осмотрел продукцию и производство.