В жутком ДТП под Новосибирском погибли шесть человек

В Новосибирской области столкнулись две иномарки. ДТП произошло на 111-м километре трассы Р256 Новосибирск – Барнаул, передает RT.
По предварительным данным, водитель Toyota выехал на полосу встречного движения, где протаранил Honda. В результате столкновения автомобилей погибли шесть человек, еще трое получили травмы различной степени тяжести.
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