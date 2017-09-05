Под Москвой голый мужчина прыгнул с третьего этажа и пошел в банк

Житель подмосковного города Химки абсолютно голым выпрыгнул из окна квартиры, расположенной на третьем этаже, и отправился в банк. Мужчину в неглиже вскоре задержали сотрудники полиции, передает Eg.Ru.

По словам очевидцев, в квартире, из окна которой выпрыгнул задержанный, шло веселье. В настоящее время мужчина находится в медицинском учреждении. По предварительным данным, он находился под действием психотропных веществ.