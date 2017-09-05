В Югре по городу бегает медведь

Жители Нижневартовска сняли на видео, как по улицам города бродит медведь. "Это ж ему надо было через кучу дачных товариществ пройти. Или он на пароме переплыл с того берега", – заметил один из комментаторов. В пресс-службе полиции города подтвердили, что получили сообщения граждан о происходящем и уже в ближайшее время проведут проверку, передает URA.RU. В случае необходимости будут организованы поиски медведя.