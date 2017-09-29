Владельца ритуального агентства сожгли на кладбище

В Хабаровском крае полиция расследует жуткое преступление. Злоумышленники убили владельца агентства ритуальных услуг и сожгли его тело на кладбище.

Как сообщается на сайте регионального Следственного комитета, в полицию обратилась супруга 36-летнего бизнесмена и сообщила о его пропаже. Позже на территории кладбища в поселке Черная Речка оперативники нашли автомобиль исчезнувшего мужчины с разбитым стеклом возле пассажирского кресла.

В ходе расследования полиция заподозрила, что бизнесмен был убит тремя жителями Хабаровска, один из которых – его бывший подчиненный. По предварительным данным, злоумышленники заманили жертву на кладбище под предлогом оказания ритуальных услуг.

Там они напали на мужчину и попытались ограбить, но тот оказал сопротивление, в результате чего был убит. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленники вывезли тело бизнесмена в лес, облили горючей жидкостью и подожгли, а останки засыпали землей.

Подозреваемые задержаны и заключены под стражу по решению суда. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Ведется следствие.

Ранее сообщалось, что в лесу в Ломоносовском районе Ленинградской области найден мертвым мужчина. На сильно обгоревшем теле имелись колото-резаные раны, а ноги были связаны веревкой, пишет Flashnord. Подозреваемый в убийстве задержан. Возбуждено уголовное дело.