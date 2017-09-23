Под Красноярском депутат попал в ДТП

На юге Красноярского края попал в аварию депутат местного Законодательного собрания Петр Медведев. Автомобиль, салоне которого находился народный избранник, слетел в кювет и перевернулся.

Политик был госпитализирован. "Сегодня я общался с ним по телефону, и он выразил надежду, что скоро его выпишут", – заявил руководитель пресс-службы Заксобрания региона Владимир Корецкий.

Известно, что Медведев сидел на месте пассажира в момент аварии. Водитель также был госпитализирован, передает ТАСС.