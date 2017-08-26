На даче под Москвой сгорели мужчина и женщина

В Дмитровском районе Московской области произошел крупный пожар. Сгорел деревянный дом в дачном поселке, передает РЕН ТВ.
Площадь пожара составила 64 квадратных метра. После тушения огня обнаружены два тела – мужчины и женщины.
На месте работают правоохранители, все обстоятельства инцидента устанавливаются. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.
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