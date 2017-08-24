В Петербурге коммунальщики скотчем примотали ветки к деревьям

Активисты Общероссийского народного фронта в Санкт-Петербурге выявили нарушения при проведении работ по озеленению. Коммунальщики ради победы в конкурсе примотали скотчем зеленые ветки к засохшим деревьям.

"Раньше это были красивые рябины, но из-за отсутствия должного ухода они погибли, и долгое время никого из садовников не беспокоили. А два дня назад ожившие рябиновые саженцы превратились в раскидистые ивы", – цитирует Flashnord эксперта движения Дмитрия Груздева. Местные жители сообщили, что молодые деревья не смогли пережить зиму.

