В Заполярье поймали бегущего в Норвегию сирийца

В районе города Заполярье в Мурманской области сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Карелия задержали гражданина Сирии, передает Flashnord. Схватить беглеца удалось уже после того, как он преодолел рубеж инженерно-технических сооружений на границе. Сообщается, что иностранец прибыл в Заполярье из Москвы с целью нелегально проникнуть в Норвегию. В его отношении возбуждено уголовное дело за попытку нарушения границы.