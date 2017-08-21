В Заполярье поймали бегущего в Норвегию сирийца

В районе города Заполярье в Мурманской области сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Карелия задержали гражданина Сирии, передает Flashnord. Схватить беглеца удалось уже после того, как он преодолел рубеж инженерно-технических сооружений на границе. Сообщается, что иностранец прибыл в Заполярье из Москвы с целью нелегально проникнуть в Норвегию. В его отношении возбуждено уголовное дело за попытку нарушения границы.
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