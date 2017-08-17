Подростки заставили подругу есть землю с ног и плясать голой
Вопиющий инцидент случился в Ярославской области. Все происходящее подростки снимали на камеру телефона.
Запуганная девушка умоляет прекратить издевательства, но ее никто не слушает. Наоборот, кажется, что мольбы жертвы еще больше распаляют мучителей.
Апогеем издевательств стало унижение девушки: ее раздели и заставили исполнять какой-то несуразный танец. За кадром слышны подбадривающие крики, обильно пересыпанные нецензурщиной.
Сообщается, что Следственный комитет России по Ярославской области возбудил уголовное дело по статьям "Истязание" и "Нарушение неприкосновенности частной жизни". Производство открыто по факту обнаруженных публикаций.
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