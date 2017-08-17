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Подростки заставили подругу есть землю с ног и плясать голой

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergey Kovalev
На YouTube попали видеозаписи, демонстрирующие издевательства подростков над подругой. Они заставляли свою жертву есть землю с ног и танцевать голой. Юными садистами заинтересовались следователи.
прочитано 1039 раз

Вопиющий инцидент случился в Ярославской области. Все происходящее подростки снимали на камеру телефона.

Запуганная девушка умоляет прекратить издевательства, но ее никто не слушает. Наоборот, кажется, что мольбы жертвы еще больше распаляют мучителей. 

Апогеем издевательств стало унижение девушки: ее раздели и заставили исполнять какой-то несуразный танец. За кадром слышны подбадривающие крики, обильно пересыпанные нецензурщиной.

Сообщается, что Следственный комитет России по Ярославской области возбудил уголовное дело по статьям "Истязание" и "Нарушение неприкосновенности частной жизни". Производство открыто по факту обнаруженных публикаций.

Автор: Алексей Минин17 августа 2017, 17:34

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