Женщина умерла после посещения зубного врача

Жительница Владимира умерла после посещения стоматолога от заражения тяжелым инфекционным заболеванием. К трагическому исходу привело и промедление с постановкой диагноза.

У 50-летней женщины поднялась высокая температура через несколько дней после удаления зуба. Ее отправили в Юрьевецкую больницу для обследования.

Врачи инфекционного отделения, взяв необходимые анализы, пытались установить причину недомогания пациентки в течении целого месяца, но так ничего и не нашли. Женщина была выписана из стационара и отправилась домой, передает портал "PROГород".

"Она ходила на работу несколько дней, а потом внезапно потеряла сознание", – рассказывает подруга погибшей Валентина. Жительницу Владимира на скорой увезли в областную Загородную больницу, где приступили к ее лечению.

По результатам МРТ врачи установили, что у нее туберкулезный менингит. Лечение назначили оперативно, но слишком много времени было потеряно в больнице в Юрьевце. Врачи считают, что инфекцию ей могли занести во время удаления зуба.

Семья и друзья женщины до сих пор не могут поверить, что ее не стало. "Она была абсолютно здоровым человеком", – утверждает Валентина. По словам подруги, она постоянно проходила медосмотры.

Напомним, в сентябре прошлого года пятилетняя жительница Наро-Фоминска скончалась после получения некачественной медицинской помощи. По информации правоохранителей, состояние девочки резко ухудшилось через несколько дней после посещения стоматологической поликлиники. Вскоре ребенок умер. По факту гибели ребенка Следственный комитет возбудил уголовное дело.