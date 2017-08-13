В Люберцах прогремел мощный взгрыв

В Люберцах на территории гаражного кооператива прогремел взрыв. В результате происшествия были разрушены три здания, пострадал один человек.

На месте случившегося работают экстренные службы города. По предварительным данным, взрыв спровоцировал владелец одного из гаражей: он искал утечку газа горящей спичкой, передает РЕН ТВ. Виновник происшествия выжил, он был доставлен в больницу.