В Люберцах прогремел мощный взгрыв

В Люберцах на территории гаражного кооператива прогремел взрыв. В результате происшествия были разрушены три здания, пострадал один человек.
На месте случившегося работают экстренные службы города. По предварительным данным, взрыв спровоцировал владелец одного из гаражей: он искал утечку газа горящей спичкой, передает РЕН ТВ. Виновник происшествия выжил, он был доставлен в больницу.
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