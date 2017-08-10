Пьяный рыбак утонул в иле

В Тосненском районе Ленинградской области погиб 51-летний мужчина. Как установили следователи, он в нетрезвом состоянии отправился на рыбалку и утонул, передает Flashnord.

Трагедия произошла у пожарного водоема в деревне Кастенская. Войдя в воду, рыбак попал в ил и уже не смог самостоятельно выбраться. Тело погибшего обнаружили только на следующий день.