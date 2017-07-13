Муравейник гигантских размеров найден в Подмосковье

В Московской области биологи обнаружили самый большой в регионе муравейник. Как рассказали в Министерстве экологии и природопользования Подмосковья, гигантское гнездо рыжих лесных муравьев расположено в Клинском районе. Муравейник имеет высоту около 1,7 метра и диаметр основания 2,5 метра.
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