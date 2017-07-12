Вымогатели потратили ночь в лесу на просьбы денег

В полицию обратился 29-летний индивидуальный предприниматель. Он рассказал, что в ночь на 10 июля возле дома 25/4 по Богатырскому проспекту в Санкт-Петербурге его насильно посадили в Infiniti FX и вывезли в лес неподалеку от деревни Разметелево Всеволожского района Ленинградской области, передает Flashnord. Там злоумышленники потратили ночь, уговаривая отдать им шесть миллионов рублей.К утру мужчину отпустили. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего.