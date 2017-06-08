Детей на матрасе унесло в Финский залив

От пирса бывшего яхт-клуба в Сосновом Бору в Финский залив унесло надувной матрас с двумя подростками. Один из детей успел вовремя спрыгнуть в воду и доплыл до берега, где позвал на помощь, пишет47news.

Школьников унесло примерно на километр от берега. В заливе их спас местный рыбак с товарищем, лодка которого оказалась неподалеку.