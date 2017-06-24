Владимир Путин оценил преобразившийся "Артек"

Президент России Владимир Путин в субботу, 24 июня, посетил международный детский центр "Артек" в Крыму. Глава государства оценил изменения, которые произошли в одном из крупнейших в мире детских лагерей за последние несколько лет.

Это первое посещение "Артека" Владимиром Путиным после исторического воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. По прибытии президент осмотрел макет детского центра, где представлены как действующие сооружения, так и те, которые планируется ввести в эксплуатацию уже в в ближайшие годы.

Глава "Артека" Алексей Каспржак рассказал главе государству о том, что площадь лагеря сопоставима по размерам с княжеством Монако. Он также поведал президенту о том, что было сделано в "Артеке" за последние два годы, а также затронул тему развития лагеря в дальнейшем.

По словам руководителя "Артека", в перспективе детский центр сможет принимать за смену одновременно около 10 тысяч детей. При этом Каспржак подчеркнул, что в лагерь приезжают не только из России, но и с Украины, из США, стран Европы и других государств.

Владимир Путин открыл в Центре седьмую смену, которая посвящена знаменитой американской школьнице Саманте Смит – самой известной артековке в мире. В самый разгар Холодной войны она написала тогдашнему генсеку ЦК КПСС Юрию Андропову с просьбой решить противоречия с Соединенными Штатами миром. В ответном письме глава советского государства пригласил ее посетить "Артек".

Стоит отметить, что за последние несколько лет лагерь кардинально изменился. Были возведены новые корпуса, столовые и административные здания. Кроме того, в детском центре появились современные физкультурно-оздоровительные крытые объекты, а также спортивные площадки под открытым небом. При этом инфраструктура была приспособлена под отдых детей с ограниченными возможностями.

Объекты питания в лагере теперь выглядят как современные кафе. На 20-25% увеличена калорийность питания за счет свежих овощей и фруктов. Дети принимают пищу пять раз в день. При этом все организовано по принципу "шведского стола" – отдыхающие могут есть то, что им нравится. При этом процесс приема пищи постарались сделать как можно более интересным: теперь повара готовят вафли и блинчики прямо на глазах детей.

За прошедшие несколько лет в реконструкцию "Артека" было вложено более 10 миллиардов рублей. Теперь лагерь работает круглый год, дети могут приезжать сюда даже во время школьных каникул: учебный процесс в "Артеке" обеспечивают почти 300 учителей и 500 вожатых.

В настоящий момент восстановлена работа 9 из 10 лагерей. Уже начато строительство нового лагеря "Солнечный", который рассчитан на прием тысячи детей.