Россиян напугало падение метеорита под Москвой

В Сети появилось видео, на котором, как утверждается, запечатлено падение метеорита в подмосковном Домодедове. Запись опубликовал сайт НТВ.Ru. На кадрах видно, как небо пересекает светящийся объект, который исчезает после яркой вспышки. Запись успела стать поводом для беспокойства самых впечатлительных зрителей. Впрочем, нашлись и те, кто скептически воспринял увиденное. В частности, пользователи Сети обратили внимание, что автомобиль на видео едет с выключенными фарами, картинка не содержит искажений, типичных для записей с видеорегистратора, а разговоры свидетелей падения метеорита кажутся заученными репликами, а не живой реакцией очевидцев.