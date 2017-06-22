Под Вологдой мужчина насмерть забил соседку из-за денег на водку

Следственное управление Следственного комитета России по Вологодской области передало в суд дело 52-летнего жителя одной из деревень Никольского района. По версии правоохранительных органов, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел к соседке, чтобы занять денег на новую порцию водки. Она отказала, и между ними возникла ссора. Мужчина избил женщину палкой, от полученных повреждений она скончалась на месте. "Причиной смерти стала тупая травма головы с ушибом головного мозга", – цитирует Flashnord сообщение регионального управления СК.