Медсесестра сняла на видео издевательства над косоглазым ребенком

Медсестра центральной районной больницы Макарова засняла на видео, как она оскорбляет малолетнего мальчика, используя нецензурную брань. Руководство медицинского учреждения после инцидента подписало приказ об увольнении работницы.

"Вот такое у нас чудо, косоглазое, вонючее, без конца орет. Как бандит с большой дороги", – сказала на камеру медсестра. Ее коллега рассказала, что сотрудница медучреждения разозлилась на ребенка из-за того, что он испачкал штаны. Главный врач ЦРБ Лариса Мишакова пояснила, что автор видеозаписи принесла ей заявление на увольнение еще до того, как она узнала об инциденте. Добавим, что мальчика изъяли из неблагополучной семьи и временно поместили в инфекционное отделение до тех пор, пока решается вопрос о лишении родительских прав.