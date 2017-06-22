Медсесестра сняла на видео издевательства над косоглазым ребенком
"Вот такое у нас чудо, косоглазое, вонючее, без конца орет. Как бандит с большой дороги", – сказала на камеру медсестра. Ее коллега рассказала, что сотрудница медучреждения разозлилась на ребенка из-за того, что он испачкал штаны. Главный врач ЦРБ Лариса Мишакова пояснила, что автор видеозаписи принесла ей заявление на увольнение еще до того, как она узнала об инциденте. Добавим, что мальчика изъяли из неблагополучной семьи и временно поместили в инфекционное отделение до тех пор, пока решается вопрос о лишении родительских прав.
Блогер Лена Миро раскрыла секрет любви к Примадонне
Прославленная артистка отмечает юбилей
Балерина показала свое шикарное поместье в элитном подмосковном поселке
Аман Тулеев может не вернуться к нормальной жизни