Бурятия представила свой туристический потенциал

Памятный камень как символ крепости отношений руководителей туротраслей России, Китая и Монголии заложен в "Байкальской гавани". Врио главы Бурятии Алексей Цыденов рассказал гостям, находящимся с визитом в республике о преимуществах туристических проектов для инвесторов.

"Здесь будут миллионы гостей. Welcome to Buryatia!" – пригласил всех желающих посетить Бурятию руководитель республики. Он отметил, что уже провел переговоры с инвестором, который реализует проект по строительству инфраструктуры. "Уверен, что в ближайшем времени здесь будет не ровная площадка, а современные туркомплексы. В Бурятии количество гостей будет исчисляться многими миллионами", – отметил исполняющий обязанности главы Бурятии.

В республике находится с визитом большая делегация из Китая и Монголии – руководители туристических администраций приехали познакомиться с потенциалом Бурятии. Им представили свои туристические возможности муниципалитеты, музеи и заповедники.

На специальной площадке в Улан-Удэ на стендах Кабанского района прошла презентация проекта горнолыжного курорта "Гора Мамай". Тункинский район также продвигает свой проект горнолыжного комплекса, на горе Сахатка, где существует большой перепад высот. О том, чем привлекают туристов, рассказали представители Байкальского заповедника.

Иволгинский район, где находится центр российского буддизма – Иволгинский дацан, привлекающий паломников, представил на стендах также художественную и сувенирную продукцию, различные поделки мастерской Иволгинского дацана "Эрхим дархан". Тарбагатайский район, место компактного проживания старообрядцев Забайкалья, презентовал свои интересные программы.





Накануне исполняющий обязанности Главы Бурятии Алексей Цыденов обратился к участником совещания представителей туристических администраций России, Китая и Монголии: "Приготовьтесь открыть глаза и сердце для восторга!" Он выразил надежду на то, что визит высоких гостей будет способствовать еще большему развитию туристического и экономического потенциала трех стран.