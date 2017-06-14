Власти Бурятии поддержали начинающих фермеров

В Улан-Удэ прошло торжественное вручение сертификатов победителям конкурса по поддержке начинающих фермеров. Сертификаты аграриям в торжественной обстановке вручил временно исполняющий обязанности главы Бурятии Алексей Цыденов.

В этом году гранты получили 39 начинающих фермеров, три молочные и мясные фермы, а также шесть сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Общая сумма поддержки – более 126 миллионов рублей. Обращаясь к аграриям, руководитель республики Алексей Цыденов назвал сельское хозяйство стратегической отраслью и пожелал успеха победителям конкурса.

"Вы защитили свой проект, свои предложения, значит, у вас есть перспективы. Значит, вы понимаете, что делать, и у вас будет движение вперед", - сказал Цыденов. Он обозначил задачи на будущее – сделать так, чтобы сельское хозяйство в Бурятии было эффективным, выгодным и работало устойчиво, были бы стабильные рынки сбыта.





Начиная с 2012 года на конкурс по поддержке начинающих фермеров было подано 875 заявок, грант получил каждый третий. На сегодня грантовой поддержкой охвачены все районы Бурятии, включая отдаленные северные территории.

Средства грантов обычно используются хозяйствами на приобретение тракторов, грузовиков, кормозаготовительной техники и животных.





"Хочется, чтобы отрасль была устойчивой, самодостаточной, чтоб в какой-то момент фермеры могли работать без субсидий. Не потому, что жалко средств, а потому, что зависимость от субсидий тоже сдерживает", – пояснил на церемонии вручения грантов врио главы региона Алексей Цыденов.