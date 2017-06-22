На Байкале произошло землетрясение

На границе Иркутской области и Республики Бурятия в акватории озера Байкал было зафиксировано землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 3 балла.
Эпицентр землетрясения находился между дельтой реки Селенги, островом Ольхон и Баргузинским заливом, передает газета "Известия". О разрушениях и пострадавших информации нет.
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