На Байкале произошло землетрясение

На границе Иркутской области и Республики Бурятия в акватории озера Байкал было зафиксировано землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 3 балла.

Эпицентр землетрясения находился между дельтой реки Селенги, островом Ольхон и Баргузинским заливом, передает газета "Известия". О разрушениях и пострадавших информации нет.