Россияне с килограммом амфетамина попались на границе

На таможенном посту Мамоново польско-российской границы был задержан микроавтобус Volkswagen. В приборной панели машины был оборудован тайник, в котором правоохранители обнаружили полиэтиленовый сверток с пастообразным веществом весом около одного килограмма. Экспертиза показала, что это амфетамин. В результате были задержаны двое жителей Калининградской области – курьер и организатор группы, передает Flashnord. Операция по их задержанию стала итогом многомесячной оперативной разработки сотрудников отдела борьбы с контрабандой наркотиков калининградской областной таможни. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сам наркотик был изъят.

